Napoli, la scoperta di McTominay... del Pomodoro! «In Inghilterra poco più che acqua rossa, ma qui...»

Napoli, l’aneddoto di Scott McTominay e la sua nuova passione alimentare: il pomodoro! «In Inghilterra non li avevo mangiati, ma qui…»

In una intervista a The Athletic Scott McTominay ha raccontato un particolare aneddoto sul suo arrivo a Napoli, in particolare sulle sue abitudini alimentari e la scoperta di un alimento che è al centro della cucina partenopea: il pomodoro. Mai provati tra Scozia e in Inghilterra, ma in Italia una vera e propria scoperta. Di seguito le sue parole.

«Li mangio come spuntino, sono buonissimi. Non li avevo mai mangiati a casa mia, dove sono acqua rossa. Qui hanno il vero sapore dei pomodori. Ho una dieta varia, ma rigorosa: mangio tutte le verdure e la frutta possibili. Io e Gilmour abbiamo un cuoco, Mario, che è bravissimo! Ogni mattina verdure e pesce fresco, è fantastico».