Verona Torino: i capolavori arrivano dalla PANCHINA. La vittoria granata è firmata da Savva e Pellegri

Verona Torino, Juric la risolve dalla panchina con gli ingressi di Savva e Pellegri: voti e pagelle dei quotidiani

I migliori in campo di Verona-Torino sono i due giocatori che Juric ha mandato in campo per provare a ribaltare un verdetto sfavorevole. E così, magicamente, dall’1-0 si è passati all’1-2, consentendo ai granata di credere a una qualificazione in Conference League.

SAVVA – voto 8. La Gazzetta dello Sport racconta la storia in sintesi dell’autore dell’1-1: «Debutto in Serie A con gol a 18 anni. Sceneggiatura da predestinato. Due anni fa, quando arrivò al Toro, il padre gli disse: «Se entro 3 anni non diventi calciatore, vieni a lavorare con me». Papà Savva dovrà aspettare.

PELLEGRI – voto 7,5. Glielo attribuisce l’altro giornale di proprietà Cairo, il Corriere della Sera: «Lo fa a sprazzi, purtroppo. E non sempre per colpa sua. Ma quando sta bene – fisicamente e di testa – è un attaccante di livello superiore. La rete del 2-1 è una perla: detta il passaggio in piena area a Lazaro, quindi scarica un violento e preciso diagonale di destro che prima di insaccarsi bacia i due pali della porta gialloblu».