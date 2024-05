CLAMOROSO Theo Hernandez, FATTA per l’addio al Milan: c’è l’accordo con una BIG europea

Le ultime sul futuro di Theo Hernandez, terzino francese del Milan, per la prossima stagione. Tutti i dettagli

Clamorosa notizia sul futuro di Theo Hernandez con il Milan. Secondo quanto riportato da Marca, il club rossonero avrebbe trovato un accordo con il Bayern Monaco per la cessione del terzino francese.

Il quotidiano spagnolo non parla di cifre dell’operazione né di durata del contratto che il francese firmerà, ma assicura che l’avventura di Theo al Milan è giunta al termine: il futuro del francese sarà in Bundesliga. Un’operazione che libera Alphonso Davies per il Real Madrid.