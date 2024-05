Barcellona, GUERRA interna nel club: chieste le DIMISSIONI di Laporta, il club TREMA

Le ultime sul futuro del Barcellona, con le critiche per la gestione del club da parte del presidente Joan Laporta

Víctor Font, ex candidato alla presidenza del Barcellona, ha inviato una lettera a Joan Laporta in cui gli chiede di dimettersi.

PAROLE – «Laporta dovrebbe dimettersi a causa della complessità del momento e degli scarsi risultati ottenuti dal 2021. Una nuova generazione pronta e preparata a trasformare il club, modernizzarlo e riportarlo, una volta per tutte, al posto che merita. La situazione è che il club è ancora in perdita e resta pochissimo tempo per trovare un investitore che validi la vendita del 49% dei Barça Studios per 400 milioni, un valore irreale e ben al di sopra di quanto il mercato è disposto a pagare. Chiedo che la società non effettui nessuna operazione dubbia che comporti problemi futuri come la vendita di asset o di giocatori strategici o raggiunga accordi come quello negoziato con la Nike per risanare i conti».