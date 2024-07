Koeman ATTACCA ancora il Barcellona: «Infortunio De Jong GRAVE, non hanno RISPETTO neanche per le leggende. Guardate Xavi...»

Le parole di Ronald Koeman, ct dell’Olanda, sulla gestione dell’infortunio di De Jong da parte del Barcellona

Ronald Koeman, ct dell’Olanda, ha attaccato ancora il Barcellona a margine di un torneo di golf.

ESONERO XAVI – «La partenza di Xavi è stata un peccato. È triste che lui sia fuori dal Barça, che io sia fuori dal Barça, che Messi sia lontano… Sembra che le leggende del club non significhino nulla per la dirigenza. Negli ultimi anni il problema del Barcellona è stato che non ha trattato bene le leggende del club e le ha licenziate. Penso che dovrebbero prendersi cura di loro prima di lottare per acquistare un calciatore. Il Barça deve essere al top ma la dirigenza lavora in un modo che non va bene».

RITORNO AL BARCELLONA – «Mi restano ancora due anni nella nazionale olandese. Il mio sogno è tornare al Barça, ma non come allenatore, bensì per aiutare in altre questioni tecniche, con un altro presidente».

DE JONG – «Parlo con lui perché ci conosciamo bene. È preoccupato per il suo infortunio. Speravamo che potesse giocare all’Europeo ma alla fine non è andata così. Ha un grave infortunio e abbiamo aspettare per vedere come va, gli auguro buona fortuna».