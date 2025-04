Lapadula: «Questo Spezia mi ricorda il Cagliari di Ranieri, non molliamo mai! Andare al Mondiale? L’obiettivo…»

Le parole di Gianluca Lapadula, attaccante dello Spezia, sula sua stagione con la maglia del club ligure in Serie B. Tutti i dettagli

Gianluca Lapadula ha parlato a Tuttosport della sua stagione con lo Spezia.

ATMOSFERA SPEZIA – «Io di stadi ne ho visti tanti, ma credetemi: La Spezia è qualcosa di diverso. A Cagliari o San Siro entrano tante più persone, ma qui le senti oltre. E segnare sotto la curva Ferrovia è bellissimo».

PROMOZIONE – «Se possiamo farcela? Come il Cagliari di Ranieri sembra una squadra che può mollare, perdere tutto, ma poi la ribalta. Come quel Cagliari, soffre ma sembra quasi tutto programmato e scritto. A giugno vorrei andare in Nazionale per le qualificazioni mondiali, affrontiamo Colombia ed Equador, significherebbe che saltiamo i playoff. Ma soprattutto che siamo riusciti nell’impresa».