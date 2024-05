Manchester United, Ten Hag: «Posso vincere ancora trofei, fare la STORIA. Sul futuro dico QUESTO»

Le parole di Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, in vista della finale contro il City. I dettagli

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla finale di FA Cup contro il Manchester City.

TROFEI – «È tutta una questione di trofei, ma serve un’opportunità per vincere un trofeo. Negli ultimi 10 anni non sono stati vinti così tanti trofei, ma abbiamo la possibilità di vincerne due in due anni».

FUTURO – «Non ho niente da dire, devo solo concentrarmi sul lavoro che devo fare e cioè prima vincere sabato e poi pensare al progetto per andare avanti con quello. Sono venuto qui per vincere trofei. Sabato ci siamo guadagnati questa opportunità come squadra e ora dobbiamo provarci. Abbiamo vinto la Carabao Cub lo scorso anno, dopo ogni stagioni rivedi a che punto sei con il progetto. Ci sono cose da cambiare, ne abbiamo parlato ultimamente, ma anche cose molto buone, giocatori in crescita. Sabato, ripeto, avremo una grande opportunità».