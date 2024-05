FANTACALCIO: IL LEADER TECNICO – Il top della giornata 37: Riccardo Calafiori

Tassativamente, CN24 individua il giocatore più determinante del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Riccardo Calafiori

Le 10 regole d’oro del fantacalcio:

1. Piangi sempre e comunque, senza pietà

2. Complimentati con le rose di tutti gli altri a fine asta, pure con l’amico che compra solo improbabili trequartisti sudamericani di squadre neopromosse

3. Non aspettarti mai un bonus su rigore da Lautaro Martinez

4. Negli scambi, esordisci con l’espressione “ma se è un bollito!” per qualsiasi giocatore ti venga proposto

5. Non dare mai per scontata la vittoria, anche se sei sopra di 15 punti e all’avversario manca solo più il voto di De Sciglio

6. Non comprare De Sciglio

7. Non aspettarti mai un clean sheet facile dal tuo portiere in casa, nemmeno in Real Madrid-Salernitana

8. Non illuderti di riuscire a mantenere immacolato il tifo per la tua squadra del cuore, quando in un derby hai schierato il bomber avversario

9. Mantieni sempre la calma, sii posato nelle reazioni a fine giornata

10. Ma soprattutto… togli la parola a chi prende una doppietta da un centrale difensivo! …Ma dai! +6 di Calafiori! Ma stiamo scherzando?! Basta, questo è l’ultimo anno.