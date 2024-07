Hummels Bologna, il tedesco tentenna: i rossoblù aspettano con ansia

Mats Hummels è il nome scelto dal Bologna per sostituire Riccardo Calafiori, ceduto all’Arsenal. Svincolatosi dal Borussia Dortmund l’esperto difensore tedesco però prende ancora tempo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ha chiesto ancora alcuni giorni per decidere il suo futuro, costringendo i rossoblù a spostare le visite mediche già programmate. I dirigenti aspettano, ma intanto valutano le alternative, mentre il padre e l’agente del calciatore garantiscono per la buona riuscita dell’affare: non ci sono altre offerte sul tavolo, ma solo un ragionamento ponderato e alcune situazioni personali da risolvere.