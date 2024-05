Atalanta Bayer Leverkusen, un solo GIOCATORE della DEA divide la critica. Per tutti voti altissimi, LOOKMAN e GASPERINI sfiorano il 10!

Atalanta, voti altissimi a tutta la squadra dopo la vittoria dell’Europa League: c’è solo un giocatore che divide la critica

Nel trionfo dell’Atalanta sul Bayer Leverkusen, si assiste a un’esplosione dei voti sui quotidiani in edicola. Sono molti i giocatori che hanno ricevuto attestati che vanno dall’8 in su e c’è anche chi – come Gasperini e Lookman – si attesta sul 9 e 9,5. Prendendo come esempio La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera c’è un solo giocatore che registra una significativa differenza di almeno un voto.

PASALIC – Per La Gazzetta dello Sport il subentrato si merita un 7,5: «Impatto da combattente che ha il dna Atalanta addosso a una condizione atletica scintillante: fisicità, sacrificio e saggezza nell’essere sempre al posto giusto». Decisamente più riduttivo il Corriere della Sera che limita il suo voto al 6,5: «Il meglio lo dà nei ripiegamenti, per aiutare i compagni e regalare equilibrio alla sua squadra».