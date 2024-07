Djimsiti e la sua possibile CESSIONE (senza rimpianti) in Qatar: una SCELTA che passa dall’Atalanta

Djimsiti potrebbe essere ceduto in Qatar. La conferma di Luca Percassi e la scelta dell’Atalanta nei confronti del suo capitano

La voce che trova conferma: Djimsiti potrebbe volare in Qatar dopo quasi 9 anni di Atalanta. Trattativa ben avviata, per quanto il quesito si stia facendo sempre più forte a Bergamo: nonostante la sensazione di fine ciclo sia praticamente dietro l’angolo.

Berat Djimsiti è sempre stato un grande perno della difesa nerazzurra dal 2018 fino ad oggi: non facendo mancare nulla tra leadership, attaccamento e soprattutto solidità difensiva. Nell’ultimo anno è passato da riserva a titolarissimo per tre competizioni reggendo una retroguardia corta e per nulla rinnovata, andando oltre le sue possibilità non sbagliando quasi mai una partita: replicando e poi superando il rendimento 2020/2021 (reputato da tutti come la migliore annata di Djimsiti fino a quel momento).

L’inserimento di Hien lo ha fatto rifiatare e l’Europa League è stato il premio perfetto per compiere con l’Atalanta ciò che prima era rimasto incompiuto, soprattutto per lui che ha alzato il trofeo da capitano. Una cessione sarebbe giusta da entrambe le parti? Djimsiti ha 31 anni e dal punto di vista del mercato potrebbe essere l’ultima occasione per venderlo al prezzo più alto (la Dea vuole 15 milioni) e dall’altra parte la difesa sta cambiando completamente pelle, dove si è sempre nel mezzo di un cambio generazionale, dando per scontato che i nerazzurri lo sostituiranno sul mercato con uno più giovane e all’altezza (il riadattamento di De Roon non compenserebbe tale procedura).

Tutto dipenderà molto dalle intenzioni del ragazzo così cosa arriverà dal Qatar: non trascurando la sua importanza all’interno dello spogliatoio. Tra l’incudine e il martello, considerando che se le strade dovessero separarsi non ci sarebbero rimpianti, soltanto grandissimi ricordi.