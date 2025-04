Bologna grande senza Motta: l’Atalanta può fare lo stesso senza Gasperini (se sarà ambiziosa)

Atalanta Bologna e quella mentalità vincente che bisognerà preservare anche dopo Gasperini: esattamente come hanno fatto i rossoblu

Essere grandi non è solo una questione di classifica, ma anche di sapersi confermare tale nel caso in cui qualche pezzo dovesse partire: discorso che vale per giocatori, dirigenti e anche l’allenatore (seppur sia Re Mida fatto a persona).

Il prossimo salto che dovrà fare l’Atalanta post Gasperini sarà appunto questo: fare propria la mentalità vincente del tecnico in modo che la Dea possa vincere per i prossimi 10 anni. Missione impossibile? Assolutamente no, e l’esempio più lampante è proprio quel Bologna che la Dea affronterà domenica: poco citato dalla critica, ma che rispecchia tale filosofia.

Da sorpresa l’anno scorso e subito condannata alla metá classifica a inizio anno dopo l’addio di Thiago Motta, a una delle stagioni più belle di sempre. Appunto perché gli emiliani, Saputo su tutti, hanno mantenuto l’asticella alta continuando questo progetto vincente: tanto scouting, entusiasmo, progetti strutturali, una squadra solida e le persone giuste al posto giusto che vanno da Italiano in panchina all’ex Giovanni Sartori (oggi rimpianto dalla piazza bergamasca).

Tutte cose che hanno contraddistinto l’Atalanta, ma Bologna è l’esempio perfetto che con una società forte si può andare avanti (a patto di avere le intenzioni e la mentalità giusta). La Dea ha un centro sportivo perfetto, stadio di proprietà giá ristrutturato, da 9 anni sta ad alti livelli con una Coppa UEFA in bacheca, una proprietà (tra pregi e difetti) competente come ha dimostrato da 15 anni a sta parte: perché allora il disfattismo dovrebbe prendere la piega in casa Atalanta?

Certo, sarà un passo difficile andare oltre Gasp (è pur sempre il miglior tecnico bergamasco di sempre), ma l’Atalanta ha le carte in regola per stabilizzarsi come hanno fatto gli emiliani questa estate, stravolgendo i pronostici di chi pensa che solo il singolo faccia la differenza su tutto (quando è il complesso che conta).