Bologna Juventus, voti e pagelle: Montero,Danilo e Miretti

Bologna Juventus, voti e pagelle dei quotidiani: Montero la recupera, a Danilo manca Allegri e Miretti delude

Montero promosso alla sua prima, anche per come ha visto l’Inferno (sul 3-0 per il Bologna) e ne è saputo uscire. Migliori e peggiori della Juve, invece, divergono nei giudizi di due quotidiani sportivi.

MONTERO – Oscilla tra il 6,5 e il 7 in pagella. Il primo voto glielo attribuisce La Gazzetta dello Sport con questa motivazione: «Al debutto in A dopo una sola seduta, l’inizio è horror ma il finale è alla Montero, grintoso e all’arrembaggio. Sotto di tre gol dopo poco più di un’ora, la ribalta coi cambi, col tridente e lasciando dentro Chiesa». Più generoso il Corriere dello Sport: «Una rimonta che lo rispecchia molto per garra e carattere. Prova ad aggiustare le squadra con i cambi, anche il secondo tempo sembra in balia della tempesta rossoblù. Invece no. C’è molto di suo in questo match».

YILDIZ – L’autore del 3-3 è il migliore dei suoi per La Gazzetta, 7 in pagella: «Si conferma il valore aggiunto. Gioca meno di un tempo regalando perle, come il cambio di gioco per Chiesa. Ed è decisivo perché prima si procura la punizione per il 3-2 di Milik, poi segna il 3-3».

MILIK – Determina il 3-2 e merita il 7 dal Corriere: «Entra per dare una scossa, e ci riesce. La difesa del Bologna è iper concentrata e non gli lascia nemmeno un guizzo. Così sfrutta un calcio piazzato dal limite e riapre tutto».

DANILO – Capitano bocciato dalla Rosea con il 4,5: «Il fedelissimo di Max forse ha accusato il colpo più degli altri, macchiandosi di una tripla colpa: rinvia male sul gol di Calafiori, va su Castro e non su Urbanski sul raddoppio e infine entra molle su Castro per il 3-0».

MIRETTI – Stesso voto impietoso dalla testata romana: «Un fallo di frustrazione punito con il giallo: da un pezzo non toccava un pallone, reagisce male. Per il resto, nel primo tempo deve badare al sodo ma come i compagni di reparto si perde nella mischia. Infatti esce».