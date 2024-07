Calciomercato Juventus, rivelazione su Soulé: cosa potrebbe SUCCEDERE domani con i bianconeri

Matias Soulé è vicino a salutare la Juventus per approdare alla Roma. Gli ultimi aggiornamenti sull’argentino

Il passaggio di Matias Soulé dalla Juventus alla Roma. Il giornalista Francesco Cosatti, in collegamento con Sky Sport, ha rivelato un particolare sul suo futuro. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «Soulé non lo immagino in campo domani vista la chiusura della trattativa con la Roma. Però questa è un mia sensazione. Non lo immagino in campo, poi magari Thiago Motta ci sorprende e lo vedremo giocare».