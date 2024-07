Amichevoli estive 2024: le partite delle squadre di Serie A

Le 20 squadre di Serie A hanno già concluso le vacanze e si stanno ritrovando in ritiro per preparare al meglio la nuova stagione. Amichevoli estive 2024: in vista dell’inizio del prossimo campionato, fissato per il fine settimana del 17-18 agosto, le diverse formazioni affineranno la loro preparazione in amichevoli estive con avversarie italiane ed estere.

Ogni club ha programmato diversamente il proprio percorso di avvicinamento all’inizio della stagione ufficiale: alcuni preferiscono affrontare avversari di basso spessore, altri cimentarsi subito in test internazionali. Ecco il quadro completo delle amichevoli estive 2024 programmate dalle 20 squadre di Serie A con i rispettivi risultati e dove vederle in tv e streaming.

ATALANTA

Raduno: 10 luglio a Zingonia (BG);

Ritiro: dal 10 luglio a Zingonia (BG).

Amichevoli estive 2024 Atalanta:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATO TV Giovedì 18 luglio 17.00 Clusone (BG) ATALANTA-ATALANTA U19 3-0 [52′ Diao, 85′ Michieletto, 90′ + 3 Diao] – Sabato 27 luglio 15.00 Alkmaar (Olanda) AZ ALKMAAR-ATALANTA – DAZN Domenica 4 agosto 18.00 Parma (PR) PARMA-ATALANTA – – Venerdì 9 agosto 18.30 Amburgo (Germania) ST. PAULI-ATALANTA – –

BOLOGNA

Raduno: 8 luglio a Casteldebole (BO)

Ritiro: 22 luglio- 3 agosto a Rio Pusteria-Valles (BZ)

Amichevoli estive 2024 Bologna:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATO TV Mercoledì 24 luglio 18.00 Valles (BZ) BOLOGNA-BRIXEN – – Sabato 27 luglio 17.00 Valles (BZ) BOLOGNA-CALDIERO TERME – – Mercoledì 31 luglio 18.00 Bressanone (BZ) BOLOGNA-ASTERAS TRIPOLIS – – Sabato 3 agosto 17.00 Bolzano (BZ) Triangolare BOLOGNA – BOCHUM – SÜDTIROL – –

CAGLIARI

Raduno: Lunedì 8 luglio ad Assemini (CA)

Ritiro: Da lunedì 8 luglio a venerdì 19 luglio ad Assemini (CA), da lunedì 22 luglio a venerdì 2 agosto a Saint Vincent-Châtillon (AO)

Amichevoli estive 2024 Cagliari:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATO TV Venerdì 19 luglio 17.00 Asseminello CAGLIARI-CAGLIARI U19 3-0 [7′ Paulo Azzi, 34′ Viola, 90′ + 1 Deiola] – Giovedì 25 luglio 17.00 Chatillon CAGLIARI-COMO – – Martedì 30 luglio 19.00 Saint-Vincent CAGLIARI-CATANZARO – – Sabato 3 agosto 17.00 Modena MODENA-CAGLIARI – –

COMO

Raduno: Da mercoledì 8 a giovedì 11 luglio a Mozzate (CO)

Ritiro: Da sabato 13 a sabato 20 luglio a Marbella (Spagna), dal 27 luglio al 3 agosto in Austria (località da definire)

Amichevoli estive 2024 Como:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATO TV Lunedì 15 luglio 18.00 Marbella (Spagna) COMO-WOLVES 0-1 [60′ Doherty] – Sabato 20 luglio 10.30 Marbella (Spagna) COMO-LAS PALMAS – – Giovedì 25 luglio 17.00 Chatillon (AO) CAGLIARI-COMO – – Lunedì 29 luglio Da definire Kleinkirchheim (Austria) AL-HILAL-COMO – – Sabato 3 agosto 14.30 Irdning (Austria) COMO-WOLFSBURG – –

EMPOLI

Raduno: Lunedì 8 luglio al Centro sportivo Monteboro (FI)

Ritiro: Da giovedì 18 a venerdì 26 luglio a Bressanone (BZ)

Amichevoli estive 2024 Empoli:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATO TV Venerdì 12 luglio 18.30 Petroio (SI) EMPOLI-CASTELFIORENTINO 10-0 [6′ Caputo, 9′ Degli Innocenti, 24′ Gyasi, 37′ Fazzini, 60′ Bacciardi, 76′ Popov, 86′ Angori, 88′ Nabian, 90′ + 1 Shpendi, 90′ + 5 Nabian] – Martedì 16 luglio 18.30 Petroio (SI) EMPOLI-EMPOLI U19 2-0 [12′, 32′ Caputo] – Sabato 20 luglio 18.00 Caldaro sulla strada del Vino (BZ) EMPOLI-INGOLSTADT – – Venerdì 26 luglio 15.00 Naz-Sciaves (BZ) EMPOLI-SPEZIA – –

FIORENTINA

Raduno: Lunedì 8 luglio al Viola Park di Firenze (FI)

Ritiro: Da lunedì 8 luglio a martedì 23 luglio al Viola Park di Firenze (FI)

Amichevoli estive 2024 Fiorentina:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATO TV Domenica 14 luglio 18.00 Firenze (Viola Park) FIORENTINA-FIORENTINA U19 5-2 [33′ Sottil (F), 42′ Mandragora (F), 51′ Munteanu (F), 54′ Di Stefano (F), 65′ Trapani (FU), 77′ Rubino (F), 80′ Trapani (FU)] – Venerdì 19 luglio 20.00 Firenze (Viola Park) FIORENTINA-REGGIANA – DAZN Venerdì 26 luglio 20.30 Bolton (Inghilterra) BOLTON-FIORENTINA – – Sabato 27 luglio 16.00 Preston (Inghilterra) PRESTON-FIORENTINA – – Martedì 30 luglio 20.45 Hull (Inghilterra) HULL CITY-FIORENTINA – DAZN Domenica 4 agosto 20.00 Firenze (Viola Park) FIORENTINA-MONTPELLIER – DAZN Lunedì 5 agosto 20.00 Grosseto GROSSETO-FIORENTINA – – Sabato 10 agosto 15.30 Friburgo (Germania) FRIBURGO-FIORENTINA – DAZN

GENOA

Raduno: Lunedì 8 luglio a Pegli (GE)

Ritiro: dal 13 al 26 luglio a Moena (TN)

Amichevoli estive 2024 Genoa:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATO TV Domenica 14 luglio 17.30 Moena (TN) FASSA-GENOA 1-17 [Masini, Ankeye (2), Gudmundsson (4), Messias (4), Vitinha (4), Ekuban (2), Maturro (2), Bohinen (2), Thorsby, Papadopoulos] – Sabato 20 luglio Da definire Moena (TN) GENOA-VENEZIA – – Giovedì 25 luglio Da definire Moena (TN) GENOA-MANTOVA – – Giovedì 1 agosto 18.30 Brescia (BS) BRESCIA-GENOA – –

INTER

Raduno: Lunedì 13 luglio ad Appiano Gentile (CO)

Ritiro: Da lunedì 13 luglio ad Appiano Gentile (CO)

Amichevoli estive 2024 Inter:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATO TV Mercoledì 17 luglio 18.30 Appiano Gentile (CO) INTER-LUGANO 3-2 [5′ Correa (I), 19′ rig. Przybylko (L), 25′ Przybylko (L), 53′ rig. Taremi (I), 60′ Taremi (I)] – Lunedì 22 luglio Da definire Appiano Gentile (CO) INTER-PERGOLETTESE – – Sabato 27 luglio 19.30 Cesena INTER-LAS PALMAS – DAZN Venerdì 2 agosto Da definire Pisa PISA-INTER – DAZN Mercoledì 7 agosto 20.30 Monza INTER-AL-ITTIHAD – DAZN Domenica 11 agosto Da definire Londra CHELSEA-INTER – DAZN

JUVENTUS

Raduno: Mercoledì 10 luglio al JTC Continassa di Vinovo (TO)

Ritiro: Da mercoledì 10 luglio al JTC Continassa di Vinovo (TO), da sabato 20 a venerdì 26 luglio a Herzogenaurach (Germania)

Amichevoli estive 2024 Juventus:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATO TV Venerdì 26 luglio 17.00 Norimberga (Germania) NORIMBERGA-JUVENTUS – DAZN Sabato 3 agosto 21.00 Pescara (PE) JUVENTUS-BREST – SKY Martedì 6 agosto Da definire Torino – Allianz Stadium JUVENTUS-JUVE NEXT GEN/U19 – SKY Domenica 11 agosto 15.00 Göteborg (Svezia) ATLETICO MADRID-JUVENTUS – –

LAZIO

Raduno: Lunedì 8 luglio a Formello (RM)

Ritiro: Da giovedì 11 a lunedì 22 luglio ad Auronzo di Cadore (BL)

Amichevoli estive 2024 Lazio:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATO TV Domenica 14 luglio 18.00 Auronzo di Cadore (BL) LAZIO-AURONZO 23-0 [3′ Castellanos, 20′ Pedro, 23′ Casale, 27′ Guendouzi, 28′ Castellanos, 30′ rig. Pedro, 42′ Isaksen, 48′ Noslin, 56′ Vecino, 56′ Tchaouna, 57′, 60 Saná Fernandes, 64′ Dele-Bashiru, 65′ Vecino, 70′ Basic, 72′, 73′ Noslin, 74′ Dele-Bashiru, 79′ Tchaouna, 81′ Akpa-Akpro, 86′ Saná Fernandes, 88′ Tchaouna] – Giovedì 18 luglio 18.00 Auronzo di Cadore (BL) LAZIO-TRAPANI 3-1 [15′ rig., 20′ Castellanos (L), 30′ Kragl (T), 86′ Noslin (L)] DAZN, Lazio Style Channel (differita) Domenica 21 luglio 18.00 Auronzo di Cadore (BL) LAZIO-TRIESTINA – DAZN, Lazio Style Channel (differita) Sabato 27 luglio 15.00 Rostock (Germania) HANSA ROSTOCK-LAZIO – DAZN Sabato 3 agosto Da definire Frosinone FROSINONE-LAZIO – DAZN Mercoledì 7 agosto 19.30 Southampton (Inghilterra) SOUTHAMPTON-LAZIO – Sabato 10 agosto 18.00 Lipsia (Germania) LIPSIA-LAZIO – –

LECCE

Raduno: Lunedì 8 luglio e giovedì 11 luglio a Lecce

Ritiro: Da domenica 14 a domenica 28 luglio a Neustift (Austria)

Amichevoli estive 2024 Lecce:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATO TV Domenica 14 luglio 17.30 Kematen (Austria) LECCE-SAVAL MADDALENA 5-0 [5′ Baschirotto, 29′ Samek, 36′ Burnete, 43′ Salomaa, 45′ Daka] – Sabato 20 luglio 15.00 Zell am Ziller (Austria) LECCE-WERDER BREMA – SOLOCALCIO Domenica 21 luglio Da definire Neustift (Austria) SLAVEN BELUPO-LECCE – – Mercoledì 24 luglio 19.30 Linz (Austria) LECCE-GALATASARAY – –

MILAN

Raduno: Lunedì 8 luglio a Milanello (VA)

Ritiro: Da giovedì 25 luglio a mercoledì 7 agosto negli Stati Uniti

Amichevoli estive 2024 Milan

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATO TV Sabato 20 luglio 17.30 Vienna (Austria) RAPID VIENNA-MILAN – DAZN Domenica 28 luglio 00.00 New York (Stati Uniti) MILAN-MAN CITY – DAZN Giovedì 1 agosto 02.30 Chicago (Stati Uniti) MILAN-REAL MADRID – DAZN Mercoledì 7 agosto 01.30 Baltimora (Stati Uniti) MILAN-BARCELLONA – DAZN Martedì 13 agosto 21.00 Milano – Stadio G. Meazza MILAN-MONZA – Canale 5

MONZA

Raduno: Lunedì 8 luglio a Monzello (MB)

Ritiro: Da mercoledì 10 luglio a mercoledì 24 luglio a Pontedilegno-Tonale (BS) – Campo sportivo di Temù

Amichevoli estive 2024 Monza:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATI TV Domenica 14 luglio 17.00 Pontedilegno-Tonale (BS) – Campo sportivo di Temù MONZA BIANCO-MONZA ROSSO 1-1 [6′ 2° MT Petagna (MB), 11′ 3° MT Djuric (MR)] – Mercoledì 17 luglio 17.00 Pontedilegno-Tonale (BS) – Campo sportivo di Temù MONZA-NUOVA CAMUNIA 16-1 [9′ Dany Mota (M), 12′ Petagna (M), 16′ Dany Mota (M), 22′, 28′ A. Carboni (M), 43′ Bresetti (N), 48′ Djuric (M), 51′ aut. Demurtas (M), 55′ Valoti (M), 62′ Caprari (M), 66′ Pereira (M), 75′ Kyriakopoulos (M), 78′ Forson (M), 79′, 87′ Kyriakopoulos (M), 89′ Postiglione (M)] – Sabato 20 luglio 16.30 Pontedilegno-Tonale (BS) – Campo sportivo di Temù MONZA-PALERMO – SPORTITALIA Mercoledì 24 luglio 16.00

Pontedilegno-Tonale (BS) – Campo sportivo di Temù MONZA-ALCIONE MILANO – – Martedì 13 agosto 21.00 Milano – Stadio G. Meazza MILAN-MONZA – Canale 5

NAPOLI

Raduno: Lunedì 8 luglio a Castel Volturno (NA)

Ritiro: Da giovedì 11 a domenica 21 luglio a Dimaro Folgarida (TN), da giovedì 25 a venerdì 9 agosto a Castel di Sangro (AQ)

Amichevoli estive 2024 Napoli:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATI TV Martedì 16 luglio 18.00 Dimaro (TN) NAPOLI-ANAUNE VAL DI NON 4-0 [44′ Spinazzola, 53′ rig. Cheddira, 57′ Gaetano, 74′ Ngonge] ONEFOOTBALL Sabato 20 luglio 18.00 Dimaro (TN) NAPOLI-MANTOVA – ONEFOOTBALL Domenica 28 luglio 20.00 Castel di Sangro (AQ) NAPOLI-ADANA DEMISPOR – ONEFOOTBALL Mercoledì 31 luglio 20.00 Castel di Sangro (AQ) NAPOLI-BREST – ONEFOOTBALL Sabato 3 agosto 18.30 Castel di Sangro (AQ) NAPOLI-GIRONA – ONEFOOTBALL

PARMA

Raduno: Lunedì 3 luglio a Collecchio (PR)

Ritiro: Da mercoledì 3 luglio a Collecchio (PR)

Amichevoli estive 2024 Parma:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATI TV Sabato 13 luglio 19.00 Lugano (Svizzera) LUGANO-PARMA 3-1 [2′ rig. Aliseda (L), 15′ Cimignani (L), 72′ Mahou (L), 90′ Partipilo (P)] SPORTITALIA Sabato 20 luglio 18.30 Anversa (Belgio) ANVERSA-PARMA – SPORTITALIA Sabato 27 luglio 19.30 Linz (Austria) GALATASARAY-PARMA – SOLOCALCIO Mercoledì 31 luglio 16.00 Schwaz (Austria) HEIDENHEIM-PARMA – – Domenica 4 agosto 18.00 Parma PARMA-ATALANTA – –

ROMA

Raduno: Domenica 7 luglio a Trigoria

Ritiro: Da lunedì 8 a martedì 30 luglio a Trigoria (RM), da giovedì 1 a sabato 10 agosto a Boston (Stati Uniti)

Amichevoli estive 2024 ROMA:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATI TV Mercoledì 17 luglio 18.00 Trigoria (RM) ROMA-LATINA 6-1 [21′ Capanni (L), 28′ rig. Dybala (R), 29′ rig. Solbakken (R), 40′ Pisilli (R), 43′ Le Fée (R), 64′, 83′ Graziani (R)] – Lunedì 22 luglio 19.30 Kosice (Slovacchia) KOSICE-ROMA – DAZN Sabato 3 agosto 17.00 Rieti (RI) ROMA-OLYMPIACOS – – Martedì 6 agosto 18.00 St. George’s Park (Inghilterra) COVENTRY CITY-ROMA – – Sabato 10 agosto 16.00 Liverpool – Goodison Park EVERTON-ROMA – –

TORINO

Raduno: Lunedì 8 luglio allo Stadio Filadelfia (TO)

Ritiro: Da sabato 17 a sabato 17 luglio a Pinzolo (TN), da martedì 30 luglio a sabato 3 agosto in Francia

Amichevoli estive 2024 Torino:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATI TV Sabato 20 luglio 17.00 Pinzolo (TN) TORINO-VIRTUS VERONA – TORINO CHANNEL Mercoledì 31 luglio 21.00 Lione (Francia) OLYMPIQUE LIONE-TORINO – – Sabato 3 agosto Da definire Metz (Francia) METZ-TORINO – –

UDINESE

Raduno: Lunedì 8 luglio a Udine (UD)

Ritiro: Da giovedì 18 a mercoledì 31 luglio a Bad Kleinkirchheim (Austria)

Amichevoli estive 2024 Udinese:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATI TV Sabato 3 agosto Da definire Bad Kleinkirchheim (Austria) AL-HILAL-UDINESE – – Sabato 13 luglio 19.00 Gorizia (GO) UDINESE-BILJE – –

VENEZIA

Raduno: Domenica 7 luglio a Falcade (BL)

Ritiro: Da domenica 7 a sabato 20 luglio a Falcade (BL)

Amichevoli estive 2024 Venezia:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATI TV Sabato 13 luglio 16.30 Falcade (BL) VENEZIA-USD POSTAL CALCIO 11-0 [4′ Pohjanpalo; 32′ Ellertsson, 36′ Zampano, 44′ Crnigoj, 46′, 54′ Gytkjaer, 59′ Bjarkason, 60′, 76′, 79′ Gytkjaer, 84′ Doumbia]. – Giovedì 17 luglio 17.30 Falcade (BL) VENEZIA-REAL VICENZA 7-0 [4’ Gytkjaer, 20′ Bjarnason, 23′, 42′ Gytkjaer, 69′- 83′ Pohjanpalo, 82′ aut. Lysandrou] – Sabato 20 luglio 17.00 Moena (TN) VENEZIA-GENOA – –

VERONA

Raduno: Lunedì 15 luglio a Folgaria (TN)

Ritiro: Da lunedì 15 a domenica 28 luglio a Folgaria (TN)

Amichevoli estive 2024 Verona: