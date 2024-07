Calendario Serie A 2024/2025: date, orari, risultati, partite, classifica

Tutte le informazioni sul massimo campionato, il programma completo della stagione: Calendario Serie A 2024/2025

Il nuovo campionato di Serie A prenderà forma con il sorteggio del calendario, in programma giovedì 4 luglio a Roma. Calendario Serie A 2024/2025: il massimo campionato italiano mantiene anche in questa stagione il formato asimmetrico, presenterà cioè una sequenza di partite e di giornate differente fra girone di andata e girone di ritorno.

La Serie A prenderà il via nel weekend del 18 agosto e terminerà domenica 25 maggio. Nella scorsa stagione l’Inter, guidata in panchina da Simone Inzaghi, ha vinto il suo 20° Scudetto.

LE SQUADRE

Anche l’edizione 2024/205 della Serie A sarà a 20 squadre: ad Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Torino, Udinese e Verona, si aggiungono le tre neopromosse dalla Serie B: Parma, Como e Venezia.

Il Calendario Serie A 2024/2025 sarà sorteggiato giovedì 4 luglio 2024 a Roma partire da mezzogiorno. Precedentemente sono state rese note le date della nuova stagione italiana:

Quando inizia la Serie A 2024/2025?

La Serie A 2024/2025 inizia nel weekend del 18 agosto 2024, ed esattamente con gli anticipi di sabato 17 agosto.

Turni infrasettimanali Serie A 2024/2025

È previsto un unico turno infrasettimanale, in programma in occasione della 10ª giornata mercoledì 30 ottobre 2024.

Soste Serie A 2024/2025

La Serie A 2024/2025 avrà quattro soste, legate agli impegni delle Nazionali:

8 settembre 2024 ;

; 13 ottobre 2024;

17 novembre 2024 ;

; 23 marzo 2025.

Festività natalizie

Non sono previste ulteriori soste nel periodo delle Festività natalizie. Le 20 squadre scenderanno infatti in campo nei weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio.

Quando finisce la Serie A 2024/2025?

La Serie A 2024/2025 finirà domenica 25 maggio 2025, con le partite dell’ultima giornata.

GLI ORARI

Le gare di ogni giornata del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 si disputano, come regola generale, nei seguenti giorni e orari:

venerdì ore 20.45 (1 anticipo)

sabato ore 15.00 (1 anticipo)

sabato ore 18.00 (1 anticipo)

sabato ore 20.45 (1 anticipo)

domenica ore 12.30 (1 anticipo)

domenica ore 15.00 (2 gare)

domenica ore 18.00 (1 posticipo)

domenica ore 20.45 (1 posticipo)

lunedì ore 20.45 (1 posticipo)

In deroga a questo schema generale, nella 3ª, nella 7ª, nella 12ª e nella 29ª giornata, che precedono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori nonché nella 9ª giornata, che precede il turno infrasettimanale, non è previsto il posticipo del lunedì.

Il turno infrasettimanale verrà programmato sulla base delle esigenze sportive e televisive, rispettando l’obbligo di trasmettere almeno una gara in prime-time in ciascuno dei giorni di gara (martedì, mercoledì e giovedì).

La 1ª giornata si disputa domenica 18 agosto 2024 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.

La 2ª giornata si disputa domenica 25 agosto 2024 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.

SORTEGGIO SERIE A 2024/2025

Il calendario Serie A Enilive 2024/2025 sarà presentato giovedì 4 luglio, a partire da mezzogiorno, presso l’Auditorium Multimediale di RDS a Roma. Il programma televisivo, prodotto per la prima volta interamente da Lega Serie A, sarà trasmesso sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube e sito internet) e su “Radio Tv Serie A con RDS”.

L’evento sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, dell’Amministratore Delegato Luigi De Siervo, dell’Head of Competition Andrea Butti e di Stefano Ballista, Amministratore Delegato di Enilive, nuovo title sponsor della competizione.

La presentazione delle giornate di campionato sarà arricchita dalla presenza degli Ambassador di Lega Serie A Ciro Ferrara e Christian Vieri, in studio per commentare gli accoppiamenti del calendario della prossima stagione.

CRITERI CALENDARIO SERIE A 2024/2025

Nella compilazione del Calendario Serie A 2024/2025 si terrà conto di una serie di criteri: