Norimberga-Juve: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni - Calcio News 24

Alla Raiffeisen Arena l’incontro amichevole Norimberga-Juve: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Morlock Stadion di Norimberga va in scena la partita amichevole Norimberga-Juve. Si tratta della prima uscita per i bianconeri con Thiago Motta in panchina: l’avversario gioca in Zweite Liga ed è allenato da Miroslav Klose. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

La probabile formazione

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Barbieri, Gatti, Djalò, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Fagioli; Soulé, Vlahovic, Weah. All. Thiago Motta

Orario e dove vederla in tv

Norimberga-Juve si gioca alle ore 17.00 di venerdì 26 luglio. Verrà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su DAZN e sarà visibile su qualsiasi dispositivo mobile, dunque su un pc, un tablet, uno smartphone o smart tv o sul canale 214 di Sky Sport