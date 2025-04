Bagni sicuro: «Quarto posto? Bologna la mia preferita, poi c’è la Juve che ha quell’obiettivo. Motta? Sarò telegrafico: Bremer che si rompe e...»

Bagni ne è certo e parla della squadra che si qualificherà alla prossima Champions League: tutte le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere di Bologna per parlare della lotta al quarto posto in Serie A che vede, tra le altre, protagonista anche la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni anche sull’ex allenatore bianconero Thiago Motta.

BAGNI– «Quarto posto? Il Bologna è la mia preferita, poi c’è la Juve che ha solo quell’obiettivo. Alla Lazio non era stato chiesto questo ma ora è lì, alla Roma forse sì, era uscita e ora è rientrata forte, mentre non penso molto alla Fiorentina. Direi che l’avversario dei rossoblù è la Juve. Motta? Sarò telegrafico: Bremer che si rompe, i grandi acquisti che non hanno reso».