Pulisic: «Che EMOZIONE giocare con il Milan in America. Esultanza? Vi SVELO come è nata»

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato a The Tonight Show della sua seconda stagione in rossonero.

ESULTANZA – «No, non esattamente: quello non era il piano, non era un’esultanza, ma quando l’ho fatto il tatuatore mi ha detto di provare per vedere se fosse allineato perfettamente. Avevo 18-19 anni».

GIOCARE ALLO YANKEE STADIUM – «Sì, abbiamo una grande partita contro il Manchester City il prossimo sabato allo Yankee Stadium: voglio dire una partita di calcio allo Yankee Stadium (ride, ndr)… Sono emozionato prima delle partite? Sì di solito sì e, onestamente, ancora di più quando gioco negli Stati Uniti: è sempre bello essere a casa e giocare con il mio club europeo negli States, è bello».

COMPAGNI DI SQUADRA – «Sempre mi chiedono. L’anno scorso eravamo a Los Angeles e mi dicevano: ‘Dai Christian è il tuo paese, mostraci qualcosa in giro’. E io gli dicevo: ‘Ma io vengo da Hershey, Pennsylvania…’ (ride, ndr). New York è un pochino più vicina quindi magari posso inventarmi qualcosa..».

