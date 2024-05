Calciomercato Roma, Ghisolfi tenta il GRANDE COLPO per l’attacco: concorrenza con il Milan. I dettagli della nuova idea di mercato

Due giorni fa Ghisolfi è stato annunciato ufficialmente come nuovo direttore sportivo della Roma. L’ex Nizza, dunque, ha preso il posto di Tiago Pinto, che ha lasciato la capitale a febbraio.

Il nuovo dirigente si è già messo al lavoro e, come riportato dal Corriere dello Sport, sta già sondando il terreno per Jonathan David. L’attaccante canadese in forza al Lille ha il contratto in scadenza nel 2025 e, come già annunciato in passato, non vuole rinnovare. Sulle tracce del classe 2000, però, non c’è solo la Roma: già da tempo, infatti, ha gli occhi addosso del Milan.