Lecce, Sticchi Damiani RISPONDE a De Laurentiis: «Perché dovrei fidarmi? Avete fatto DISASTRI finanziari»

Le parole di Saverio Sticchi-Damiani, presidente del Lecce, sulle riforme del calcio italiano. Tutti i dettagli

Saverio Sticchi-Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a Calcio Napoli 24 Live della possibili riforme del calcio italiano.

PAROLE DE LAURENTIIS– «Del modello Premier League ne sento parlare da anni ma restiamo sempre con una Serie A sempre squilibrata a favore delle big. Col Lecce mi trovo spesso ad affrontare squadre che hanno una capacità di spesa 10 volte superiore. Molto spesso è una sfida improba. E’ chiaro che assottigliare questa differenza tramite una più equa distribuzione dei ricavi dei diritti tv aumenterebbe lo spettacolo. Ma siamo ancora molto lontani, anzi la tendenza è sempre opposta. Le faccio un esempio. La Serie B viene sostenuta ogni anno da un contributo dalla Serie A. Questo contributo viene erogato dalle neo promosse, sembra incredibile a dirlo. Quindi una questione relegate ed erogato alle tre società più povere della Serie A, che devono dare un contributo alla Serie B. Non solo per un anno ma per i successivi tre anni. Ogni norma fa aumentare questa forbice tra i club più ricchi e quelli più deboli. Quindi, per questo dicevo: magari ci fosse un ripensamento sulla ridistribuzione dei rricavi dei diritti tv. Per questo dico che siamo molto lontani”. Quello che dice De Laurentiis non fa altro che aumentare le diseguaglianze. Diseguaglianze anche sul diritto di voto: il massimo. Io non faccio differenza tra grandi e piccoli, forse è il caso di valutare i club in base alla gestione. Perché devo affidarmi a dei club anche grandi che sul piano economico hanno compiuto dei disastri? Noi portiamo avanti una società struttura e solida, che viene messa rischio dal risultato sportivo: ed è valore aggiunto».