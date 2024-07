Calciomercato, la raffica de La Gazzetta: si muovono le punte

Calciomercato: le “trattative più calde” per La Gazzetta dello Sport: le squadre di Serie A alla ricerca di punte, ecco chi si muove

Proseguono le “trattative più calde” de La Gazzetta dello Sport, in questi primi giorni di calciomercato estivo. Ecco le ultime novità sul fronte trasferimenti secondo la rosea.

GAETANO AL CAGLIARI – «Oggi il ds Bonato riprende le trattative con il collega del Napoli, Manna, e l’agente di Gaetano. Il centrocampista potrebbe tornare a Cagliari dopo esserci stato da gennaio a maggio con in panchina Ranieri».

COLOMBO ALL’EMPOLI – «Questa è la settimana decisiva per portare il giovane attaccante alla corte di Roberto D’Aversa nel ritiro dell’Empoli a Bressanone. Col Milan c’è l’accordo per il prestito. In Toscana torna in settimana anche il difensore Viti».

NZOLA AL LECCE – «I salentini hanno bisogno di un altro centravanti. Il tecnico Luca Gotti accoglierebbe a braccia aperte l’angolano che ha già rigenerato a Spezia. Ma l’operazione è possibile soltanto se la Fiorentina contribuisce all’ingaggio elevato».

KOTARSKI AL GENOA – «Il Genoa deve assolutamente trovare un portiere titolare. Per ora ha giocato con Leali. In pole c’è sempre il croato del Paok di Salonicco. Trattativa aperta e più possibile. Nella lista del club ci sono anche Roman, Silvestri e Gollini».

SZCZESNY AL MONZA – «Il Monza vorrebbe affrettare i tempi perché crede davvero di poter arrivare a Szczesny. Ecco perché è plausibile pensare che questa settimana possa regalare novità.I rapporti con la Juventus sono ottimi e il canale sempre aperto».