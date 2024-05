Ucraina, i CONVOCATI per gli Europei: c’è anche un “italiano”

Serhiy Resov , commissario tecnico dell’Ucraina, ha diramato le convocazioni per gli Europei in programma in estate

L’Ucraina di Serhiy Resov ha diramato la liste dei convocati per gli Europei in programma in estate in Germania. Presente Ruslan Malinovskyi del Genoa. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Georgiy Bushchan (Dynamo Kiev), Anatoliy Trubin (Benfica) et Andriy Lunin (Real Madrid)

Difensori: Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk), Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk), Valeriy Bondar (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Everton), Ilya Zabarnyi (Bournemouth), Oleksandr Svatok (Dnipro -1), Maksym Taloverov (LASK) et Bogdan Mykhaylichenko (Polissya Zhytomyr)

Centrocampisti: Andriy Yarmolenko (Dynamo Kiev), Mykola Shaparenko (Dynamo Kiev), Volodymyr Brazhko (Dynamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk), Georgiy Sudakov (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Victor Tsygankov (Girona), Mykhaylo Mudryk (Chelsea), Ruslan Malinovskyi (Genoa) et Sergiy Sydorchuk (Westerlo)

Attaccanti: Artem Dovbyk (Girona), Roman Yaremchuk (Valence) et Vladyslav Vanat (Dynamo Kiev)