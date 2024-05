Infortunio Maignan, nuovo stop per il portiere: GUAI per il Milan, l’annuncio dalla Francia preoccupa. Tifosi in apprensione, le ultime

Mike Maignan si ferma ancora. Durante l’allenamento odierno il portiere del Milan ha rimediato un problema al dito che sta destando grande preoccupazione in tutto l’ambiente.

Come riportato dall’Equipe, infatti, il numero 16 rossonero salterà l’ultima sfida di campionato contro la Salernitana e si sottoporrà a nuovi esami nelle prossime ore. Questa notizia non preoccupa solo il Milan: anche la Francia di Deschamps è in grande apprensione in vista dell’Europeo.