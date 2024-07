Calvo Juve: «Nuovo sponsor, trattativa in FASE AVANZATA, mondiale per club è una GRANDE OPPORTUNITÁ, ma...»

Dal nuovo sponsor della Juve a Serie A, Champions League e nuovo Mondiale per Club: ecco l’intervista rilasciata da Francesco Calvo a Forbes.

NUOVO SPONSOR – «Sono stati due anni molto complicati, in cui abbiamo registrato, per i dieci punti di penalizzazione, perdite tangibili, circa 115 milioni di euro, e intangibili, come quelle legate al brand e alla sua appetibilità sul mercato, ma il mondo del calcio ha la memoria corta, perché è molto legato ai risultati. Lo sponsor? Siamo stati penalizzati perché non abbiamo avuto modo di programmare, ma le sensazioni sono positive: abbiamo diverse trattative in fase avanzata».

JUVE BRAND ITALIANO PIU’ SEGUITO AL MONDO – «Oltre ad aver intrapreso una strategia opposta rispetto ad altri club, abbiamo avuto il merito di cavalcare la spinta dell’arrivo di Cristiano Ronaldo. Operazione che, nonostante la pandemia, ci ha permesso di accrescere la riconoscibilità del brand in tutto il mondo».

SERIE A A 18 SQUADRE – «Al termine della stagione 2025/26, che si concluderà con i Mondiali negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, i calciatori, stipendiati al 100% dai club, giocheranno per il 75% del tempo con le loro squadre e il 25% con le nazionali. E i rischi sono tutti a carico dei club. Non va bene».

NUOVO MONDIALE PER CLUB – «È una grande opportunità per noi, ma parlare adesso di cifre è impossibile. Ci sono stime di ricavi e di costi, ma ancora non si sa nulla sulla redistribuzione. La nuova Champions? Sarà interessante, divertente e imprevedibile. Ovviamente, tutte le analisi le faremo successivamente. Sono molto curioso, perché comunque rappresenta un grosso passo avanti».

