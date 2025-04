La Liga, i risultati della 30ª giornata: il Real Madrid beffato allo scadere dal Valencia; stasera il Barcellona può scappare

La Liga, i risultati della 30ª giornata: il Real Madrid beffato allo scadere dal Valencia; stasera il Barcellona contro la Real Betis può provare la fuga

Passo falso ne La Liga per il Real Madrid: la squadra di Ancelotti cade al Bernabeu contro il Valencia: passato in svantaggio una volta, pareggia con Vinicius, ma nel quinto minuto di recupero Duro segna la rete che vale 3 punti per i valenciani, una vittoria chiave per loro in chiave salvezza e un ko che rischia di diventare decisivo: se questa sera il Barcellona – in campo alle 21.00 contro il Real Betis – vince può portare il suo vantaggio in vetta a +6.

Girona-Alaves 0-1 (61′ Robles)

Real Madrid-Valencia 1-2 (15′ Diakhaby, 50′ Vinicius, Duro 90+5′)

Mallorca-Celta Vigo 1-2 (17′ Valjent [M], 53′ Gonzalez, 72′ Lopez)

Barcellona-Real Betis ore 21.00

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsi, Araujo, Balde; Gonzalez, de Jong; Lamine Yamal, Gavi, Torres; Lewandowski. All. Flick

REAL BETIS (4-4-1-1): Adrian; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Antony, Altimira, Cardoso, Fornals; Lo Celso; Hernandez. All. Pellegrini.