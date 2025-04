Farris: «C’è delusione, non dovevamo concedere quei due gol; adesso testa al Bayern Monaco, questa squadra ha un grosso merito»

Le parole di Massimiliano Farris, vice allenatore dell’Inter, dopo il pareggio subito dai nerazzurri in trasferta contro il Parma

Massimiliano Farris ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’Inter contro il Parma. Di seguito le parole del vice allenatore nerazzurro.

COSA E’ SUCCESSO NEL SECONDO TEMPO? – «Dovremo analizzarlo un po’ con i ragazzi. Nel primo tempo eravamo in controllo e nelle due situazioni in cui abbiamo mollato un attimino la concentrazione abbiamo rischiato, una su una palla da dietro del loro portiere e una su una palla persa. Non bisognava concedere questo nel primo tempo. Poi la squadra ha fatto quello che doveva fare, avevamo segnato due gol. C’è da dire che per quanto riguarda le energie, più mentali che fisiche, venivamo da un derby e da tantissimi impegni. Non sempre si riesce a trovare quello spirito che serve per portare a casa la partita. Chiaro che siamo delusi perché sul 2 a 0, tutti i risultati sono importantissimi e la squadra non è riuscita a trovare le energie mentali e fisiche per contenere. Non bisognava concedere le situazioni per riaprire la partita. Una volta fatta la frittata e aver preso i due gol, la squadra si è ri-buttata in avanti in maniera confusa».

GESTIONE DEI CAMBI PER MONITORARE IL MINUTAGGIO? – «Le partite giocate è chiaro che sono nelle gambe dei ragazzi. Noi prepariamo partita per partita, poi è chiaro che ci sono momenti in cui Lautaro torna dall’infortunio e non può avere i 90 minuti, qualche altro giocatore poteva avere le scorie del derby. Si cerca di salvaguardare i giocatori, evitare infortuni è molto importante. Non sono i cambi ad aver cambiato la partita, secondo me il Parma ci ha messo qualcosa di importante, è una squadra che dal centrocampo in su ha ottimi valori ma noi non dovevamo concedere nemmeno quella scintilla per riaprire la partita».

SULL’APPROCCIO – «A questo punto della stagione non è semplice per nessuno mantenere la continuità per tutti i 90 minuti. Siccome in passato abbiamo pagato qualcosa all’inizio dei secondi tempi, l’input che avevamo dato a fine primo tempo era di non mollare la presa e non allentare, di ripartire forte. L’approccio mentale ci doveva essere per forte. In realtà nei primi 10 minuti non era successo niente, poi hanno avuto quel lampo. Restiamo padroni del nostro futuro, adesso metteremo la testa sulla Champions. Il grande merito di questa squadra è che riesce a mettere la testa partita per partita, cercando di estraniarsi dalle situazioni, è chiaro che c’è rammarico ma continuiamo la nostra corsa».

PAREGGIO CHE LASCIA DELLE SCORIE? COME STA BASTONI? – «Quando ci sono così tante partite, minimo un sacchettino di ghiaccio per recuperare determinate situazioni ci vuole. Non sembra nulla di preoccupante. Alessandro è uno dei ragazzi che ha spinto, è stato necessario questo cambio. Archiviamo questo pareggio con un pizzico di delusione e con fiducia per il futuro, iniziamo a mettere la testa sul Bayern Monaco perché ci siamo meritati di giocare questa partita e cercheremo di fare il meglio possibile».