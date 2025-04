Chivu: «Forse pensavano di averla già chiusa; mi fa piacere quando la squadra ci crede, non era facile oggi»

Le parole di Christian Chivu, tecnico del Parma, dopo il pareggio ottenuto dai ducali in casa contro l’Inter

Christian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto dal Parma contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

SUL MATCH- «Ho sbagliato interpreti nel primo tempo, non sul piano dell’idea. Ho chiesto scusa ad Almqvist per avergli fatto fare quei compiti, ma mi prendo la responsabilità per i miei errori. L’occasione di Pellegrino? Non l’ho vista nemmeno dal vivo perché mi è passato qualcuno davanti. Lascio diverse porte aperte perché dobbiamo adattarci anche alle strategie dell’avversario. Nel secondo tempo è cambiato tutto, anche l’atteggiamento di un’Inter meno aggressiva. Probabilmente pensavano di averla già chiusa, ci hanno permesso di guadagnare campo creando qualcosina in più. Ondrejka ha tanta energia e qualità, spunto e velocità. Così l’abbiamo ripresa»

SUL SUO ARRIVO AL PARMA– «Mi fa piacere che la squadra ci crede, non era facile contro l’Inter. Ci bastava una scintilla, metterli un po’ in apprensione. Siamo riusciti a trovare coraggio strada facendo. Coloro che sono subentrati hanno agito bene. L’Inter? L’ho detto anche in conferenza, non posso negare il mio passato. Mi ha dato l’opportunità di crescere, la mia stima, la riconoscenza rimarrà per sempre. Affrontare la tua squadra non è mai semplice. Ora penso al Parma e a raggiungere l’obiettivo salvezza. Bisogna mantenere umiltà, tenere i piedi per terra e pensare che possiamo far meglio»