Dionisi riparte dall’Inghilterra: sarà lui il nuovo tecnico del Watford

Watford, la scelta è fatta: l’ex tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi è pronto a iniziare la sua avventura inglese

L’allenatore italiano è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Inghilterra: l’accordo con il Watford è stato definito e la firma è attesa nel corso della settimana.

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Alessio Dionisi, reduce dall’esperienza all’Empoli e rimasto senza panchina nell’ultima stagione, ha accettato la proposta del club inglese, che gli affiderà il compito più delicato: riportare gli Hornets in Premier League.

Il Watford, infatti, milita attualmente in Championship, dove nell’ultimo campionato non è riuscito ad andare oltre un deludente sedicesimo posto su 24 squadre. Una stagione ben al di sotto delle aspettative, che ha spinto la dirigenza a ripartire da un nuovo progetto tecnico.

Dionisi arriva con l’obiettivo di rilanciare il club e costruire una squadra competitiva per tornare subito nella massima serie inglese. La firma è ormai solo una formalità.