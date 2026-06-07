Michu e lo Swansea: un amore che può riunirsi oltre il rettangolo verde

Michu potrebbe fare ritorno allo Swansea: un amore tra l’attaccante e il club che va oltre il rettangolo verde

Nelle ultime ore, secondo Gianluca Di Marzio, sta prendendo sempre più corpo una suggestione affascinante per i tifosi gallesi. Lo Swansea sta valutando concretamente la possibilità di riportare a casa Michu. L’ex attaccante spagnolo, amatissimo dalla piazza britannica, non tornerebbe ovviamente per scendere in campo, ma per assumere l’importante e delicato incarico di direttore sportivo. Una mossa che mira a riaccendere l’entusiasmo della tifoseria, puntando su una figura che conosce perfettamente l’ambiente e le dinamiche del club.

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L’esperienza manageriale al Burgos in LaLiga2

La potenziale scelta della dirigenza non sarebbe dettata esclusivamente da motivazioni nostalgiche o affettive, ma poggia su basi manageriali solide. Michu ha infatti appena concluso, ottenendo ottimi risultati, la sua esperienza formativa dietro la scrivania al Burgos, club militante in LaLiga2, la seconda divisione calcistica spagnola. Il suo ottimo lavoro in patria ha evidenziato notevoli capacità di scouting e gestione delle risorse umane e finanziarie, qualità che hanno immediatamente convinto la sua ex squadra a considerarlo come il profilo ideale per programmare il futuro societario e sportivo.

L’eroe dello Swansea: i numeri in Galles e la Coppa di Lega del 2013

Per l’ex centravanti iberico si tratterebbe a tutti gli effetti di un romantico ritorno. Durante la sua avventura da calciatore oltremanica, ha lasciato un segno indelebile, entrando di diritto nella hall of fame della società. Con la casacca gallese ha infatti vestito la maglia per 67 partite, mettendo a referto l’eccellente bottino di 28 reti. Il suo nome resterà per sempre scolpito nella storia della squadra: l’ex attaccante è stato infatti l’eroe assoluto dello Swansea che nel 2013 vinse la Coppa di Lega inglese, il trofeo più importante mai conquistato nella storia centenaria del club.

La breve parentesi in Serie A con il Napoli

La parabola calcistica del classe 1986 ha però incrociato anche i campi del nostro campionato. Michu è infatti transitato anche in Serie A. Nel luglio del 2014, cavalcando l’onda del successo britannico, ha lasciato l’Inghilterra per trasferirsi in Italia, firmando per il Napoli. Purtroppo, complici alcuni gravi infortuni che ne hanno minato il rendimento, l’esperienza con gli azzurri non è stata entusiasmante. La sua avventura partenopea si è chiusa con appena 3 presenze ufficiali e zero reti, sancendo il ritorno in Premier League un anno dopo. Oggi, nella sua nuova veste manageriale di direttore sportivo, è pronto a riprendere il filo del discorso interrotto in Galles.