Mourinho, scatta la squalifica dopo il brutto gesto contro il Galatasaray: ecco la decisione del Consiglio disciplinare!

Mourinho, c’è la squalifica dopo il gesto contro il tecnico del Galatasaray: ufficiale la decisione del Consiglio disciplinare! Le ultimissime sull’ex Inter

José Mourinho è tornato a far parlare di sé, ma anche stavolta non per questioni tattiche. Durante i quarti di finale della Coppa di Turchia tra Galatasaray e Fenerbahçe, si è verificata una violenta rissa tra le squadre. L’ex Inter Mourinho, noto per il suo carattere controverso, è stato protagonista di un gesto clamoroso: ha pizzicato il naso di Okan Buruk, allenatore del Galatasaray. Questo gesto ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando sia reazioni ironiche sia critiche accese.

In risposta all’accaduto, il Consiglio disciplinare del calcio turco ha sanzionato otto tesserati: due del Galatasaray e sei del Fenerbahçe, tra cui Mourinho, che dovrà scontare tre giornate di squalifica. Il Fenerbahçe, però, ha già deciso di presentare ricorso, contestando la severità delle misure disciplinari. Mourinho, fedele al suo stile, resta al centro dell’attenzione con un comportamento divisivo e spettacolare, mentre il Fenerbahçe dovrà affrontare una parte cruciale della stagione senza di lui.