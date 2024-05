FANTACALCIO: MALUS AL CUORE – Il flop della giornata 37: Marco Sportiello

Felicemente, CN24 individua il giocatore più deludente del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Marco Sportiello

Felicemente, CN24 individua il giocatore più deludente del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Marco Sportiello.

SPORTIELLO: La porta è mia!

PIOLI: No, attenzione. Allora, è comunque una situazione temporanea…

SPORTIELLO: Va beh, intanto sono qui e non ci penso più.

PIOLI: Allora, mettiamo subito in chiaro una cosa…

SPORTIELLO: Pioli, scusami, non te l’ho detto prima… non te l’ho detto… grazie! Non so come avrei fatto senza di te, sei proprio un amicone.

PIOLI: Ma sì, ma tanto eravamo già secondi di sicuro, non cambiava niente… e comunque è una situazione temporanea.

SPORTIELLO: Oh, eh, Pioli, quando vuoi schierare Maignan non ti fare scrupoli, eh? Questa porta è sempre disponibile per lui. Eh? Non ti fare scrupoli, schieralo quando vuoi, hai capito?

PIOLI: Scrupoli, sono io il mister… Non è che…

SPORTIELLO: Comunque, magari una telefonatina il turno prima, eh? Oh, Tomori, anche tu, quando vuoi venire vieni, qua la porta… Allora, qui gente che segna, gente libera in area, la facciamo diventare quello che vogliamo!

PIOLI: No!

SPORTIELLO: Non marchiamo nessuno, subiamo gol, di giorno, di notte…

PIOLI: No!

SPORTIELLO: Facciamo segnare Ilic di testa, eh, Rodriguez da fuori area… la riempiamo di malus questa me**a di porta!!

PIOLI: Allora, no, no, no, un attimo! Mettiamo le cose in chiaro! Tu sei responsabile…

TOMORI: …io?!

(Liberamente tratto dal film di Aldo Giovanni e Giacomo: Chiedimi se sono felice)