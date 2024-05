Salernitana Verona: il MIGLIORE dei campani è come il PEGGIORE dei veneti! SUSLOV vale, giusto averlo RISCATTATO

Salernitana Verona, voti e pagelle: Suslov vale il riscatto, Candreva il migliore dei campani e Pirola il peggiore

Il 2-1 dell’Arechi, contro una squadra già condannata, ha regalato al Verona una salvezza che sembrava un’utopia nel girone d’andata. Ecco migliori e peggiori della sfida di ieri secondo La Gazzetta dello Sport.

CANDREVA – voto 6. Indicativo che il migliore della Salernitana lo sia con la mera sufficienza: «Entra nella ripresa e rianima un po’ la squadra. Conclusioni da fuori con scarsa precisione ma almeno ci prova».

SUSLOV – voto 7,5. «Gol salvezza, primo su azione in campionato, il grazie finale al club che l’ha riscattato in anticipo».

PIROLA – voto 4,5. «Temporeggia su Suslov lasciandogli tempo e spazio per l’1-0».

MAGNANI – voto 6. Non ci sono insufficienti nei veneti e solo un 6 in pagella: «Entra per Cabal e si sistema terzo di difesa. Utile».