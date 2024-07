Calciomercato Hellas Verona, NUOVO COLPO in arrivo per Zanetti: trattativa chiusa per QUESTO GIOCATORE, tutti i dettagli

Nuovo colpo di mercato in arrivo per l’Hellas Verona di Paolo Zanetti. Come riportato da Gianluca Di Marzio gli scaligeri hanno chiuso per l’arrivo di Rocha Livramento dal Maastricht.

Il classe 2001 arriverà a titolo definitivo dalla squadra olandese. Si tratta di un attaccante mobile, che può fare sia la punta centrale che l’ala offensiva. In carriera, contando anche le giovanili, ha realizzato 40 gol in 107 partite.