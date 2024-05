Mbappé rivela: «Olimpiadi? Non dipende da me, ma posso dire QUESTO sul FUTURO...»

Le parole di Kylian Mbappé, attaccante francese, sulla possibile partecipazione alle Olimpiadi. I dettagli

Kylian Mbappé ha parlato Le Parisien della possibile partecipazione alle Olimpiadi con la Francia.

PRESENZA – «Non ho più bisogno di dire quali siano le mie intenzioni, lo sanno tutti. Penso che dobbiamo lasciare che le cose accadano, ma le Olimpiadi sono speciali, soprattutto a Parigi. Quando lo saprò, ne parlerò. Ma non ne so niente. Non dipende solo da me».