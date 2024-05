Georgia, i CONVOCATI per gli Europei: un “italiano” oltre a Kvaratskhelia

Willy Sagnol, commissario tecnico della Georgia, ha diramato le convocazioni per gli Europei in programma in estate

La Georgia di Willy Sagnol ha diramato la liste dei convocati per gli Europei in programma in estate in Germania. Presente la stella Khvicha Kvaratskhelia del Napoli e Luka Lochoshvili del Catanzaro. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Giorgi Mamardashvili (Valencia), Giorgi Loria (Dinamo Tbilissi), Luka Gugeshashvili (Qarabag)

Difensori: Solomon Kverkvelia (Al Akhdoud), Giorgi Gvelesiani (Persépolis), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (Panathinaikos), Lasha Dvali (Apoel Nicosia), Luka Lochoshvili (Cremonese), Otar Kakabadze (KS Cracovia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk).

Centrocampisti: Giorgi Chakvetadze (Watford), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Jaba Kankava (Slovan Bratislava), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante), Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Levan Shengelia (Panaitholikos), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batumi), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Zuriko Davitashvili (Bordeaux).

Attaccanti: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Georges Mikautadze (Metz), Budu Zivzivadze (Karlsruhe), Giorgi Kvilitaia (Apoel Nicosia).