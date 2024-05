Pagelle Bologna Juventus, i TOP e i FLOP del match

I TOP e i FLOP del match valido per la 37esima giornata di Serie A 2023/24: le pagelle e i voti di Bologna Juventus

I TOP – Per il Bologna è stato dominante Calafiori. Il possibile futuro juventino – ma quanto costerà in più dopo stasera? – scopre una vena da goleador con una doppietta. Rete dell’1-0 di sinistro in mischia; gol del 3-0 da attaccante improvviso con cucchiaio davanti a Szczesny con quello che dovrebbe essere il suo piede debole. Vince ogni contrasto dietro, soprattutto su Chiesa. Non è un caso che lui esca e il Bologna si sfaldi, passando dal 3-0 al 3-3. Yildiz conferma dall’altra parte tutto il suo valore: determina la punizione del 3-2 e firma il 3-3 con una conclusione da fuori. E, soprattutto, unisce giocate sopraffine e sguardo a testa alta, con cambi di gioco sublimi.

I FLOP – Senza la sua leggerezza, che ha permesso a Chiesa di rubargli palla e di siglare il 3-1, non ci sarebbe stato il sassolino che ha determinato la valanfa: Lucumi ama le giocate rischiose, stavolta ha esagerato. Cambiaso, ex della gara, in totale serata no: anche lui si fa sorprendere immediatamente da Freuler, si prende un giallo che gli farà saltare l’ultima in casa e Montero, con una certa esperienza, lo lascia negli spogliatoi all’intervallo per evitare ulteriori guai.