Premier League, Paquetà nei GUAI: accusato di calcioscommesse, ecco cosa RISCHIA

Le ultime sul caso di calcioscommesse che vede coinvolto Lucas Paquetà, centrocampista del West Ham. I dettagli

La Football Association ha accusato Lucas Paquetà, centrocampista del West Ham, di calcioscommesse per tre presunte ammonizioni sospette. Di seguito il comunicato.

COMUNICATO – «Lucas Paquetá è stato accusato dalla FA inglese di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole FA E5 e F3. “Si presume che abbia cercato direttamente di influenzare l’andamento, la condotta o qualsiasi altro aspetto o evento di queste partite cercando intenzionalmente di ricevere un cartellino dall’arbitro con lo scopo improprio di influenzare il mercato delle scommesse al fine di uno o più persone a trarre profitto dalle scommesse. Lucas Paqueta è stato anche accusato di due violazioni della FA Rule F3 in relazione a presunte inadempienze ai sensi della FA Rule F2. Il giocatore ha tempo fino al 3 giugno 2024 per fornire una risposta».