Zaniolo, SCHIAFFO clamoroso a Tiago Pinto dopo il passaggio al Bournemouth: «Tutto torna…»

L’attacco di Nicolò Zaniolo, calciatore dell’Aston Villa, all’ex dirigente della Roma Tiago Pinto. I dettagli

Tiago Pinto, ex Roma, è stato nominato come nuovo dirigente del Bournemouth. Una notizia che ha fatto tornare d’attualità alcune dichiarazioni del portoghese. Quest’ultimo, quando Zaniolo era in procinto di lasciare la Roma, esternò il suo pensiero affermando che “se decido di andare via e vedo che mi vogliono solo Bournemouth e Galatasaray, bisogna farsi qualche domanda”. La risposta di Zaniolo su Instagram non si è fatta attendere.

LE PAROLE – «Tempo al tempo! Tutto torna».