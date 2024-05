Dazn e Tim TREMANO: la decisione del Tar sulla MULTA per i diritti tv cambia tutto!

La decisione del Tar sulla sanzione da infliggere a Dazn e Tim per i diritti televisivi del campionato di Serie A

Il Tar si ha confermato ufficialmente le sanzioni inflitte a metà dello scorso anno dall’Antitrust a Tim e Dazn per alcune clausole del loro accordo sulla trasmissione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024. Di seguito il comunicato.

COMUNICATO – «Appare evidente che la strategia commerciale puntasse al fine di aumentare la clientela Tim: difatti, rendendo difficoltosa la fruizione dei contenuti Dazn svincolata dai servizi Tim, l’utente sarebbe stato indotto a rivolgersi prioritariamente a tale operatore, soprattutto considerando che l’offerta prevedeva, con un’unica bolletta, una serie di servizi (c.d. triple play) a prezzi inferiori rispetto a quelli di regola praticati separatamente sul mercato. Va rilevato come correttamente l’Agcm qualificava l’intesa esaminata come orizzontale, operando sia Dazn sia Tim nel mercato della fornitura dei servizi audiovisivi; e tale circostanza risulta dirimente per escluderne l’applicabilità».