Fiorentina, Maxime Lopez a sorpresa: «FUTURO? Potrei tornare in QUESTA squadra...»

Le parole di Maxime Lopez, centrocampista francese della Fiorentina, sul suo futuro con la squadra viola. I dettagli

Maxime Lopez, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a gianlucadimarzio.com del suo futuro.

FINALE – «Sono molto contento perché sarà la mia seconda finale europea dopo quella che ho fatto col Marsiglia. Non è importante se ero in campo o meno, e poi ho giocato l’andata. Quel che conta è che tutto sia andato a buon fine. Abbiamo eliminato una bella squadra come il Bruges e sono felicissimo. Quando perdi una finale ci pensi poi per tutta la vita. Ma tocca essere onesti, all’epoca l’Atletico era di un livello superiore rispetto al Marsiglia».

FIORENTINA – «Al Sassuolo avevo un ruolo importante ma parliamo di una squadra che lottava per non retrocedere. A differenza della Fiorentina che è un gradino sopra e lotta per le posizioni nobili della classifica. E poi qui ci sono più giocatori di qualità rispetto a Reggio Emilia. Ho fatto delle ottime partite anche se a livello individuale non sto vivendo la mia miglior stagione. Ma non è ancora finita, mancano ancora alcune partite di campionato e soprattutto la finale…».

FUTURO – «Non so se rimango a Firenze. Sono qui in prestito con opzione e sarà la Fiorentina a decidere se riscattarmi o meno. Poi uno deve sempre fissarsi degli obiettivi. Ma per tornare nel grande giro dovrei fare il titolare per una stagione intera, giocando tra 35-40 partite in una buona squadra. Solo così potrei fissarmi obiettivi più alti. Un ritorno in Ligue 1? Perché no? Ma se hai giocato nel Marsiglia è complicato andare in Ligue 1 tranne se è all’OM, allora perché no? La mia porta per il Marsiglia sarà sempre aperta, non l’ho mai chiusa e mai la chiuderò. Ma tutto dipende da tanti fattori. Quindi vediamo. Marsiglia è la città del calcio e io ero titolare dell’OM ad appena 18 anni. E poi se sei nato lì tutto è moltiplicato per due. Tutto va molto veloce ma questo ti aiuta anche a tenere la testa sulle spalle».