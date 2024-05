Taremi Porto, gol vittoria e lacrime per l'attaccante - VIDEO

Mehdi Taremi è scoppiato a piangere al triplice fischio della sfida tra Porto e Boavista e non per il gol allo scadere.

👋🏻🐉 Mehdi Taremi, crying tonight as he will leave FC Porto at the end of the season.

He’s joining Inter as free agent, here we go since February set to be official. ⚫️🔵

pic.twitter.com/8vw9DAKByW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2024