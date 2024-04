Bayern Monaco Rangnick: «C’è stato un contatto»

Le parole di Rangnick, ct dell’Austria, dopo l’interesse dei bavaresi per il tecnico: «Mi hanno contattato e ho parlato con la federazione»

In una intervista 90minuten.at il ct dell’Austria Ralf Rangnick ha parlato del possibile interesse del Bayern Monaco per lui. Di seguito le sue parole.

«Il Bayern mi ha contattato e ho informato la Federcalcio austriaca con cui ho un rapporto di grande fiducia. La mia concentrazione è tutta rivolta alla nazionale e all’Europeo da giocare questa estate e mi sento a mio agio qui. Al momento non vi è motivo di affrontare in maniera specifica questa richiesta. Però quando il Bayern ti chiama e ti dice che ti vuole, il mio primo pensiero sarà quello di capire se lo voglio anch’io. Voglio prendermi cura dell’Austria nel miglior modo possibile e farlo nel miglior modo possibile, ho stretto un rapporto di fiducia con la squadra che non giocherà meglio solo perché dico che resterò sicuramente qui per i prossimi quattro anni. Se vorrò fare qualcosa di diverso ne parlerò prima con la Federazione comunque. Non ci sono questioni finanziarie in mezzo, non ha importanza per me perché valuto altre cose come la possibilità di far crescere la squadra, di avere successo e di poter fare la differenza».