I TOP e FLOP Juventus Salernitana: ci sono 4 Cambiaso, ma c’è un Kostic da 4 (e non solo lui). Coulibaly resti in Serie B: farà la differenza per i granata

Juventus Salernitana, voti e pagelle dei quotidiani: tanti flop e pochi top. Cambiaso, Kostic e futuro Coulibaly

É finita 1-1 tra Juventus e Salernitana ed è divertente constatare quanto siano diversi i giudizi sui singoli scegliendo due quotidiani sportivi come strumento d’analisi

I TOP

CAMBIASO – voto 6,5. Il Corriere dello Sport valuta il suo sapere fare più cose degno di nota: «Ce ne vorrebbero almeno quattro. E infatti Allegri gli fa fare 4 ruoli in 90’: prima a destra, dopo mezzala, poi trequartista, infine sulla corsia sinistra. Dà l’anima e fa pure il rifinitore».

RABIOT – voto 6. Il non essere accompagnato da decimali e la semplice sufficienza data da La Gazzetta dello Sport è indicativa della prestazione dei bianconeri: «Migliore perché segna il gol che evita un ko epocale. Nel complesso, un Rabiot minore, più agitato che altro. Si perde Pierozzi per il gol salernitano».

COULIBALY – voto 7. Glielo dà Gazzetta: «Pilone portante, recuperatore e smistatore di palle. Sbroglia matasse, raffredda i bollori di tanti juventini. Se resta, in B può creare differenze».

SAMBIA – voto 7. Il Corriere lo elegge a migliore in campo: «Provate a prenderlo. Vola come il vento, non va mai in riserva di energie e nel primo tempo maltratta McKennie. Dal suo piede nasce l’angolo del vantaggio».

I FLOP

MCKENNIE – voto 4,5. Per il quotidiano rosa merita la sostituzione, bocciatura totale: «Corpo estraneo, tra fascia e interno. Non spinge come un esterno, non si inserisce o appoggia da mezzala. Pare sfiduciato, forse sa che se ne andrà».

KOSTIC – voto 4. Per la testata romana è una prestazione inguardabile: «Un primo tempo riassumibile nel tiraccio che fa arrabbiare mezza squadra, pronta a ricevere un cross in area. Il secondo lo guarda dalla panchina».

IKWUEMESI – voto 6. Significativamente, il peggiore dei campani è comunque per Gazzetta un giocatore che merita la sufficienza, ma paga un errore decisivo: «Sprigiona una corporeità debordante, difficile da contenere. Il suo limite è la tecnica, come dimostra il controllo “saponetta” a tu per tu con Szczesny».

VIGNATO – voto 5. Il Corriere uno da bocciare lo trova: «Ci mette personalità e un pizzico di sfrontatezza solo all’alba della partita. Scompare alla distanza».