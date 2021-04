Viene inaugurato il Wembley Stadium – 28 aprile 1923 – VIDEO

Il 28 aprile 1923 viene inaugurato quello che da molti è ritenuto il cuore del calcio, il Wembley Stadium di Londra

Il Wembley Stadium rappresenta per molti il tempio del calcio e il cuore di questo sport. Calcare quel campo, laddove il gioco del pallone è nato e di fronte ad un numero così grande di tifosi e appassionati, è stato per anni il sogno di migliaia di calciatori. L’impianto londinese, inaugurato il 28 aprile 1923 dal Re Giorgio V, è stato successivamente abbattuto nel 2003 per far spazio ad una nuova struttura omonima entrata in attività a partire dal 2007.

Eventi calcistici

Il giorno della sua inaugurazione coincide con la finale di FA Cup tra Bolton e West Ham, a seguito della quale lo storico impianto verrà sempre designato per ospitare le finali non solo di questa competizione, ma anche di League Cup e Community Shield. Sede delle partite della Nazionale inglese, ha ospitato diversi grandi eventi calcistici nei suoi anni di attività. La finale dell’Europeo 1996, quelle di Coppa dei Campioni nel 1963, 1968, 1971 e 1978. Il punto più alto, però, rimane sicuramente la finale del Mondiale d’Inghilterra 1966 tra i padroni di casa e la Germania Ovest, che regalerà al paese il primo – e finora unico – titolo della sua storia.

Eventi musicali

Non solo calcio, però. A Wembley si sono tenuti anche diversi altri eventi sportivi, come numerosi American Bowl della NFL, e di natura musicale, come il famoso concerto del 1972 The London Rock and Roll Show, cui fecero seguito quello dei Pink Floyd del 1974 e, soprattutto, quello dei Queen nel 1986. Da quell’impianto sono passate autentiche leggende della musica come Michael Jackson, Bon Jovie e Bryan Adams, ma anche gruppi storici come gli U2, i Genesis e gli Oasis. Insomma, un impianto semplicemente leggendario, il cui valore storico riecheggerà anche nei decenni a venire.