Jorge Mendes a Parigi: ha parlato con il PSG di un rossonero

Jorge Mendes è questa sera a Parigi: ha incontrato la dirigenza del PSG per fare il punto sul mercato e ha parlato anche di un milanista

Questa sera il PSG può vincere la sua 12ª Ligue 1, la terza consecutiva e al Parco dei Principi di Parigi ci sarà anche Jorge Mendes. Il superprocuratore è arrivato nella capitale francese per incontrare i dirigenti parigini.

Come riportato da O Jogo, Mendes discuterà le mosse future dei campioni di Francia sul mercato. Il primo nome nella lista dei parigini è quello di Lamine Yamal del Barcellona, ma l’agente ha parlato anche di altri due nomi: Bruno Fernandes, sempre più vicino all’addio al City, e Rafael Leao. L’esterno del Milan, fresco di rinnovo in rossonero, è da tempo un obiettivo dei parigini, che lo vedono come sostituto di Mbappé.