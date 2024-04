Inter, il derby non finisce mai: quanti sfottò al Milan – FOTO

La vittoria nel derby della scorsa settimana ha regalato lo Scudetto all’Inter: tifosi ancora in festa con cori e striscioni di sfottò

L’Inter sta festeggiando il ventesimo Scudetto dopo il 2-1 inflitto al Milan dello scorso weekend. Come se non bastasse il danno per i rossoneri, è riservata anche la beffa dei continui sfottò.

L’immancabile coro «Pioli is on fire» ha riecheggiato a lungo a San Siro mentre sono appesi anche alcuni striscioni, come quello che recita: «Noi 2 stelle, voi due B».