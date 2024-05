Calafiori Juve, scatto decisivo di Giuntoli: i dettagli

La Juve si è mossa con largo anticipo per Calafiori e Giuntoli avrebbe piazzato lo scatto decisivo per superare la concorrenza

La Juve si è mossa con largo anticipo per Calafiori e Giuntoli avrebbe piazzato lo scatto decisivo per superare la concorrenza.

I bianconeri sono in pole position per il difensore mancino del Bologna, nonostante la folta concorrenza italiana e straniera. In tanti hanno sondato il terreno per il gioiellino classe 2002. Il dt bianconero Giuntoli si è mosso da mesi su questa pista e ha preso un bel vantaggio sulle concorrenti. Calafiori, infatti, ha espresso pieno gradimento verso la destinazione juventina, al di là della possibilità di ritrovare sulla panchina della Vecchia Signora quel Thiago Motta che l’ha lanciato e valorizzato in rossoblù. La Juve ha già impostato una bozza d’intesa per Calafiori sulla base di un quinquennale da 2-2,5 milioni annui. Da limare gli ultimi dettagli, ma l’accordo è a buon punto. Lo scrive Tuttosport.