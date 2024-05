Laurienté Napoli, Manna stregato: potrebbe essere il primo rinforzo estivo

Laurienté potrebbe essere uno dei primi innesti del Napoli targato Manna, ma attenzione alla concorrenza di Juve e Premier

I neroverdi sono sull’orlo del baratro e un’eventuale retrocessione costringerebbe il club a rivedere le pretese per i propri talenti più luminosi. A partire proprio da Laurienté, che potrebbe così salutare l’Emilia per una cifra non dissimile dai 12 milioni versati per prelevarlo in Francia due anni fa. Laurienté stuzzica le fantasie di Manna a Napoli, piace molto in patria e interessa pure in Premier League. Ma rappresenta un’opzione concreta anche per rinforzare gli esterni alti della Juventus, soprattutto se a prezzo di saldo forzato.