Real Madrid, Bellingham non ha dubbi: «É lui il migliore del mondo» – IL VIDEO

Dalla festa per la 36ª Liga del Real Madrid, Bellingham parla di chi è per lui il migliore della squadra: «Sono qui col migliore al mondo»

É festa in casa Real Madrid per il titolo conquistato ne LaLiga, il numero 36 per le Merengues, che ha avuto tra i grandi protagonisti questa stagione Jude Bellingham, autore di 18 gol e 4 assist. L’inglese, dal pullman scoperto che sta attraversando la capitale spagnola, ha parlato del compagno Vinicius Jr., indicandolo come il migliore al mondo.

🫂🇧🇷 Jude Bellingham calls Vinicius Jr “the best player in the world”.pic.twitter.com/vm3lAeXeia — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2024

«Sì, sono molto felice di essere qui oggi con il migliore del mondo (Vinicius, ndr.)»: immediata la reazione del brasiliano, che a sentire le parole del compagno, ridendo, lo indica a sua volta come a voler dire: no, è lui.